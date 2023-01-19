Коли Китайський Новий рік: дата святкування та традиції

Легендарний та незабутній Китайський Новий рік відомий на весь світ – східні традиції та пишні святкування приваблюють людей з усього світу. У 2023 році свято настане 22 січня – читайте, як святкують Китайський Новий рік та на що варто звернути увагу.

Цього року в Китаї зустрічатимуть не 2023, а 4721 рік – річ у тім, що традиційно Східний Новий рік справляють за місячно-сонячним календарем. Дата Китайського Нового року щороку змінюється – її визначає положення Місяця, пише 24 Канал.

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Коли зустрічати Китайський Новий рік в Україні

Відповідно до Східного гороскопу, 2023 рік буде роком Чорного Водяного Кролика, який прийшов на заміну Блакитному Водяному Тигру.

Для мешканців Китаю Новий рік настане 22 січня о 00:00. Святкуватимуть його майже тиждень – до 27 січня. Щороку китайці проводять масштабні та видовищні святкування, а магазини, банки та інші заклади в країні можуть не працювати – люди мають традиційну відпустку та насолоджуються приходом Нового року Кролика.

За київським часом Китайський Новий рік настає раніше – через часовий пояс свято можна відзначати вже 21 січня о 18:00.

Китайський Новий рік – коли святкувати / Фото Unsplash

Китайський Новий рік – історія свята та традиції

За легендами, Китайський Новий рік – це початок життя у природі. Китайці вважають Новий рік початком весни та відновлення життя навколо.

Основним атрибутом святкування є червоні прикраси та феєрверки. За повір'ями, саме червоний колір допоміг тисячі років тому врятувати місцевих мешканців від чудовиська Нянь, яке приходило в Китай двічі на рік, вбивало людей, худобу та грабувало будинки.

Китайський Новий рік – традиції святкування / Фото Unsplash

За легендою, Нянь боїться червоного кольору, тому китайці на Новий рік вбираються у червоне, запалюють червоні ліхтарі та роблять величезні фігури з пап'є-маше, аби відвернути від країни потойбічне зло.

Перед Новим роком мешканці країни ретельно прибирають будинки та збираються цілими родинами – кожен член сім'ї зобов'язаний приїхати на святкування, навіть якщо він переїхав. Після урочистого святкування та запуску феєрверків китайці роблять підношення до померлих предків та приходять в гості до друзів.

Китайський Новий рік – традиції святкування / Фото Unsplash

Покровитель Китайського Нового року – Чорний Кролик

За Східним календарем, у якому є 12 тварин, цьогорічним покровителем людей буде Чорний Водяний Кролик. Він стане захищати всіх від зла та займе місце Блакитного Водяного Тигра. До 9 лютого Чорний Кролик буде опікуватися людством, а наступного року віддасть місце головної тварини року Дракону.

Ті, хто народилися під знаком Кролика, можуть розраховувати на удачу та відсутність проблем у Новому році – Чорний Кролик допоможе уникнути негараздів та покращити своє життя.

Китайський Новий рік – традиції святкування / Фото Unsplash