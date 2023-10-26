Коли і як правильно підготувати грядки до посадки огірків, важливі поради для городників зібрав 24 Канал.

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Готуємо грядки для огірків

Почати готувати грядки бажано вже з вересня. При вирощуванні огірків рекомендують дотримуватися правил сівозміни. Втім, якщо зробите все правильно, то огірки можна буде посадити на тому ж місці, що й цього року.

До речі, найкращими попередниками для цих овочів є сидерати, капуста, цибуля та помідори. Натомість після кабачків, дині, кавунів чи гарбузів їх краще не садити.

Якщо ж у вас невелика ділянка й дотримуватися правил сівозміни немає змоги, необхідно якомога ретельніше підготувати землю. Краще почати одразу після того, як зірвали останній огірок.

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Від підготовки грядок залежить врожай / Rasa Kasparaviciene / Unsplash

Перш за все, приберіть залишки рослинності, бур’яни знезаразьте ґрунт. Для цього можете використати марганцівку, фармайод або мідний купорос. Дотримуйтеся інструкції й рясно полийте землю.

Через декілька днів можна внести органічне добриво. Зокрема, гній, перегній чи компост.

Частина городників переконані, що це удобрювання не можна вносити щороку. Його потрібно чергувати з такими добавками, як лушпиння цибулі або часнику, квіти календули чорнобривців тощо.

Добавки варто вносити у ґрунт під перекопування. Далі грядку можна вкрити агроволокном до весни.