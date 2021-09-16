День вчителя-2021: коли педагоги відзначатимуть професійне свято

Осінь – пора, яка у нас асоціюється не лише з опалим жовтим листям, а й з початком навчального року. Принагідно восени відзначають свято й ті, хто забезпечує процес навчання – вчителі.

Професія вчителя – це завжди невтомна праця, величезний вклад ресурсу у розвиток молодого покоління, яке часто не розуміє, сперечається і вимагає особливого підходу. Фах вчителя – це не просто робота, а покликання, яке педагоги проносять крізь життя.

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Коли святкують День вчителя-2021 в Україні

Хоч вчителювання й давня професія, однак в Україні офіційне святкування Дня вчителя встановили 27 років тому. Згідно з указом президента № 513/94 від 11 вересня 1994 подія відзначається кожної першої неділі жовтня.



День вчителя 2021 в Україні: дата / Фото Unsplash

У 2021 році українські вчителі відзначатимуть професійне свято 3 жовтня. Хоч святкова дата завжди випадає на неділю, привітання освітяни зазвичай приймають у п'ятницю.

Традиції святкування Дня вчителя-2021

Зазвичай на День вчителя у навчальних закладах відбуваються святкові концерти, де учні висловлюють вдячність й шану своїм педагогам. У знак поваги й пам'яті, діти підносять букети квітів й солодощі не лише тим вчителям, які їх навчають, а й запрошеним освітянам, котрі вже завершили кар'єру й вийшли на пенсію.



Традиції Дня вчителя

Популярною традицією цього свята є проведення уроків старшокласниками, аби вчителі могли відпочити. Для учнів такий звичай є не лише потішною розвагою, а й можливістю спробувати себе у ролі наставника. Часто такі уроки навіть впливають на вибір професії учнів.