Профессия учителя – это всегда неутомимый труд, огромный вклад ресурса в развитие молодого поколения, которое часто не понимает, спорит и требует особого подхода. Профессия учителя – это не просто работа, а призвание, которое педагоги проносят сквозь жизнь.

К слову Образование во время карантина: как будут учиться школьники и студенты с 1 сентября

Когда празднуют День учителя-2021 в Украине

Хоть учительство и древняя профессия, однако в Украине официальное празднование Дня учителя установили 27 лет назад. Согласно указу президента № 513/94 от 11 сентября 1994 года событие отмечается каждое первое воскресенье октября.

День вчителя 2021 в Україні дата
День учителя 2021 в Украине: дата / Фото Unsplash

В 2021 году украинские учителя будут отмечать профессиональный праздник 3 октября. Хотя праздничная дата всегда выпадает на воскресенье, поздравления педагоги обычно принимают в пятницу.

Традиции празднования Дня учителя-2021

Обычно на День учителя в учебных заведениях проходят праздничные концерты, на которых ученики выражают благодарность и уважение своим педагогам. В знак уважения и памяти дети преподносят букеты цветов и сладости не только тем учителям, которые их учат, но и приглашенным педагогам, которые уже завершили карьеру и вышли на пенсию.

Традиції Дня вчителя
Традиции Дня учителя

Популярной традицией этого праздника является проведение уроков старшеклассниками, чтобы учителя могли отдохнуть. Для учеников такой обычай является не только забавным развлечением, но и возможностью попробовать себя в роли наставника. Часто такие уроки даже влияют на выбор профессии учеников.