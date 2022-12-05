День Святого Миколая 2022: коли українці відзначають свято – 6 чи 19 грудня

День Святого Миколая – це особливе свято, яке дуже люблять діти й очікують його з нетерпінням. Однак в українців з'явилося питання щодо дати святкування Миколая. Коли краще відзначати цьогоріч це свято – детальніше читайте у матеріалі.

Оскільки дата святкування Різдва Христового в останні роки стала дискусійним питанням, то й відзначення інших великих християнських свят теж обговорюється на рівні всієї країни. Одне з таких важливих свят є – День Святого Миколая, якого згідно з григоріанським календарем відзначають 6 грудня, а за юліанським – 19 грудня, пише 24 канал.

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День Святого Миколая в Україні – 6 чи 19 грудня

Враховуючи війну в Україні, яку розпочала Росія, та запит в українському суспільстві, Синод Православної церкви України дозволив свої своїм вірянам відзначати Різдва Христового 25 грудня. Однак це можливо лише за спільною згодою настоятеля і громади.

Тож таке рішення потягнуло за собою одразу чимало інших запитань. Одне з яких – на коли тепер припадає День Святого Миколая, свято на честь Миколая Чудотворця. У ПЦУ відповіли, що все ж таки офіційно у 2022 році буде лише одна дата відзначення цього свята – 19 грудня.

Все через те, що поки що не було ухвалене рішення про зміну календаря, отже і дати відзначення великих зимових свят залишаються тими ж, що й минулого року:

19 грудня – вшанування святителя Миколая Чудотворця;

– вшанування святителя Миколая Чудотворця; 7 січня – Різдво Христове;

– Різдво Христове; 14 січня – вшановування святителя Василія Великого;

– вшановування святителя Василія Великого; 19 січня – свято Хрещення Господнього.

Однак, віряни західного обряду, які відзначають свята згідно з григоріанським календарем, святкують День Святого Миколая – 6 грудня.

Коли святкують День Святого Миколая у 2022 році / Фото з відкритих джерел

Що відомо про Миколая Чудотворця

Святий Миколай – це реальна людина, яка народилася близько 270 року у провінції Малої Азії – Лікіїї. Хлопчик виріс у багатій сім'ї греків-християн, які довгий час не могли стати батьками. Після багато років прохань та молитов до Бога, у подружжя народився син, якого вони пообіцяли присвятити служінню Богові.

Хлопець виріс і став священником, а згодом і єпископом. Коли його батьки померли, отримав величезний спадок. Тож він допомагав бідним й проповідував людям про Бога. Миколай займався благодійністю анонімно, щоб не соромити людей й не підкреслювати їхню бідність. За своє милосердя і добродушність він отримав велику подяку й шану від людей.

День Святого Миколая вшановують в різних країнах світу. Діти з нетерпінням чекають цього дня, а точніше ночі, бо саме вночі Миколай приносить бажані подарунки. Перед тим вони пишуть листи Чудотворцю й розповідають про свої добрі вчинки.