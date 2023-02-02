День бабака 2023: історія та традиції свята, дата відзначення в Україні

2 лютого в багатьох країнах світу, зокрема і в Україні, відзначають потішне свято – День бабака. У цей день, аналізуючи поведінку бабаків, люди намагаються спрогнозувати коли закінчиться зима і якою буде погода навесні.

Вважається, що ці милі тваринки мають метеорологічно-прогнозностичні здібності. Тож потрібно уважно стежити за поведінкою бабака, який вилазить з нори, пише 24 Канал.

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Історія та традиції Дня бабака

День бабака почали відзначати у 1886 році в США. Бабак, що живе в горах Пенсільванії, став найпершим офіційним "метеорологом". Згодом цю традицію перейняли жителі усієї Америки й Канади. У цих країнах у свято відбувається безліч ярмарків та фестивалів. Під час таких заходів можна взяти участь у цікавих конкурсах, придбати сувеніри та дізнатися, яку погоду спрогнозував бабак.

Проте вважають, що насправді ця традиція походить з Європейського континенту. Схожий спосіб визначення погоди існував у Стародавньому Римі, однак тоді люди спостерігали за поведінкою не бабака, а їжака: тварину будили й слідкували чи побачить вона свою тінь.

Коли День бабака в Україні – традиції та прикмети свята / Фото "Українська правда"

З поширенням християнства ця традиція не зникла, а вдало переплелася з обрядовістю свята Стрітення Господнього (відомого у США як Candlemas – Свічник), яке згідно з григоріанським календарем припадає на 2 лютого. У Середньовіччі існувала традиція визначати погоду на весну за допомогою свічок. Проте дехто продовжував користуватися послугами тварин-метеорологів.

В Україні є два бабаки-метеорологи – галицький Мишко та Тимко з Харківщини. До речі, харківський бабак разом з іншими тваринами у 2022 році пережив російську окупацію, але зараз він в безпеці.

Прикмети у День бабака