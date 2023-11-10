Чорна п'ятниця – це чудова можливість зекономити кошти та купити якусь річ за зниженою ціною. Тому люди з нетерпінням чекають цього дня, аби "затаритися". Коли буде Чорна п'ятниця в Україні у 2023 році – знає 24 Канал.

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Чорна п'ятниця в Україні 2023: дата

Кожного року магазини в Україні встановлюють знижки на кілька днів й до 1 тижня. У 2023 році Чорна п'ятниця стартує 24 листопада. Є ймовірність, що знижки продовжаться до 27-28 листопада. Тож якщо ви довго хотіли придбати якийсь товар, то є шанс купити щось вартісне за набагато меншою ціною.

Подивіться на різні позиції в магазинах. Адже вони до Чорної п'ятниці готуються заздалегідь .

. Ви зможете поновити гардероб перед зимою або придбати техніку, як раніше коштувала дуже багато.

Історія свята

Чорну п'ятницю запровадили в США. Це стало результатом відзначення Дня подяки – як одного з провідних свят для американців. У цей день жителі різних штатів відправлялися за покупками. Вони закуповувались перед великим святом – Різдва.

Підприємці вигадали, як можна отримати максимальну вигоду з цієї ситуації та запровадили святкові розпродажі. Попри те, що товари продають за меншими цінами, власники бізнесів нічого не втрачають, бо покупки здійснює велика кількість людей. День, у який діяли знижки, назвали Чорна п'ятниця. Переважно магазини відкриваються цього дня дуже рано й працюють дуже довго.

В Америці День Подяки святкують в четвертий четвер листопада. А на наступний день відбувається вже Чорна п'ятниця, як в Америці, так і в інших країнах світу.