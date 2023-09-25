Будьте напоготові: коли починати збирати виноград, щоб був солодким

Виноград є однією з найсмачніших ягід. Аби вберегти корисні властивості, треба знати, у які терміни їх збирати.

Зривання грон винограду має бути проведене вчасно. Майте на увазі, що коли зірвати ягоди, вони вже не зможуть дозрівати в період зберігання. Коли саме час збирати виноград – підкаже 24 Канал.

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Коли пора збирати виноград

Переважно в Україні старт збору винограду починається в середині вересня. Хоча велику роль в цьому питанні грає саме сорт.

Місцевість теж має значення. У південних регіонах України плоди завжди стають стиглими швидше. А от у холодніших областях виноград зривають десь у жовтні. Утім, важливо з цим не затягувати, тому що урожай зів'яне.

До речі, такий як, столовий виноград збирають навіть під час заморозків, але його слід одразу вживати. Зрозуміти, чи можна вже зривати ягоди, дуже просто. Потрібно пробувати його на смак кожні 2-3 дні. Якщо він не змінюється протягом кількох днів – можете починати.

Ознаки стиглості винограду

Зверніть увагу на колір ягід. Він має бути доволі яскравим. Зокрема, шкірка синіх сортів повинна бути насиченого кольору та без плям.



Спілий темний виноград / Фото Riara.com.ua