Книжку Сергія Жадана номінували на американську премію Pen America Literary Awards

Книжка популярного українського письменника Сергія Жадана "Новий правопис" потрапила до числа фіналістів престижної літературної премії Pen America Literary Awards у номінації "Перекладна поезія".

Переклали збірку Жадана Джон Геннессі та Остап Кінь. За переклад вони можуть отримати премію розміром 3 тисячі доларів.

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Книжка "Новий правопис" стала 5 томом із серії "Сучасна українська поезія" видавництва Lost Horse Press. Цього року вона стала єдиним українським твором, який став фіналістом премії.

Книги цьогорічних фіналістів - це динамічні, фантазійні та рефлексивні приклади літературної досконалості, опубліковані у 2020 році,

– наголошують організатори.

Також на сайті зазначено, що загалом переможці отримають понад 380 тисяч доларів. Церемонію нагородження переможців літературної премії планують провести 8 квітня. Оскільки у світі триває пандемія коронавірусу, то вона відбудеться в онлайн-форматі.