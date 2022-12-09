7 книжок із зимовим настроєм для всієї родини

У час свят та вимкнення електроенергії, як ніколи, хочеться замотатись у ковдру та поринути у світ магії та казки. Найкращий спосіб – це знайти улюблену книгу, яка чудово підійде як для самостійного прочитання, так і проведення часу зі своїми дітьми.

Зимовий настрій – це затишок, свята, трохи усамітнення та переосмислення, мрій та заповітних бажань. Деякі з них збуваються завдяки Книжковому адвент-календарю від національної книжкової платформи Yakaboo, у якому є казкові подарунки для всіх. Зустрічайте добірку, яка складе вам компанію довгими зимовими вечорами.

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Зимовий настрій – це затишок, свята, трохи усамітнення та переосмислення, мрій та заповітних бажань. Деякі з них збуваються завдяки Книжковому адвент-календарю від національної книжкової платформи Yakaboo, у якому є казкові подарунки для всіх. Зустрічайте добірку, яка складе вам компанію довгими зимовими вечорами.

Дорослих не буває. Історія дорослішання на середині життя

Памела Дракермен

Посилання на книгу – тут

Давайте відверто і з гумором про дорослішання. Скоро почнеться новий рік, ми станемо старші, не факт, що мудріші, але завдяки цій книзі маємо шанс стати більш щасливими та вільними бути собою. Дотепне дослідження про те, "чи буває життя після сорока". Виявляється, буває, тільки треба зробити кілька простих кроків до самопізнання та самоприйняття. Сорок – нові двадцять. Почніть свій шлях до "другої молодості" вже цієї зими. Памела Дракермен – авторка бестселерів, колумністка The New York Times.



"Дорослих не буває. Історія дорослішання на середині життя" Памели Дракермен / Фото пресслужби

Різдво з червоним кардиналом

Фенні Флеґґ

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Уявіть ситуацію: попереду Різдво, а лікарі кажуть чоловіку з Чикаго на ім'я Освальд, що жити йому лишається небагато. Різдво так Різдво, вирішує герой та їде провести останній свій Святвечір у чарівному віддаленому містечку під назвою Лост-Ривер. Тут все як було колись, листоноші пересуваються човнами, а місцеві жінки – членкині таємничої спільноти, яка підпільно робить добрі справи. Одного дня Освальд навідується до місцевої крамнички, у якій мешкає маленька червона пташка на ім’я Джек. І десь тут поруч мешкають й інші дива!



"Різдво з червоним кардиналом" Фенні Флеґґ / Фото пресслужби

Поцілунок у Парижі

Кетрін Райдер

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Молода дівчина з Америки – у Парижі напередодні Різдва. Що з нею може статися, як не романтична історія? Можливо, це очевидно, але з перших сторінок цього не скажеш, адже американка Серена втрапляє у непередбачуваний форс-мажор. А її чарівний новий знайомий Жан-Люк теж зовсім не планував закоханість – у нього курсова з фотомистецтва горить. Але фотографія як раз стає тим, що породжує кохання. Чудові вигляди Парижа, секретні куточки міських садів та елегантні вулички – не просто тло сімейної історії, яку досліджує дівчина, а й місце різдвяних чар.



"Поцілунок у Парижі" Кетрін Райдер / Фото пресслужби

Доки не розкриється брехня. Солодка кава – гіркі таємниці

Тосікадзу Кавагуті

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Хто хоче здійснити мандрівку у часі? У кожного з нас є хоч одна причина, щоб бажати такої подорожі. Кажуть, у маленькому кафе "Funiculi Funicula" це можна зробити, якщо забажати. Четверо відвідувачів кав'ярні вирушають у майбутнє чи у минуле, тому що в їхні життя на якомусь етапі втрутилась сама смерть і тепер конче потрібно або щось змінити, або завадити чомусь, або дізнатися. Втім, дуже небезпечно щось змінювати у долі. Мандрівки в часі можуть зруйнувати життя. Про це мовчки нагадує жінка, яка незмінно присутня в кафе, – колись вона не зуміла повернутися назад…



"Доки не розкриється брехня. Солодка кава – гіркі таємниці" Тосікадзу Кавагуті / Фото пресслужби

Таке різне Різдво

Богдана Матіяш, Дзвінка Матіяш, Катерина Бабкіна, Костянтин Москалець, Василь Махно

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Оповідання – це маленьке життя всього за пів години читання. Якщо ви любите коротку прозу – читайте різдвяну антологію сучасних українських письменників. Уся вона про різдвяні дива: яскраві й буденні, великі і непомітні. Примирення братів, зустріч земляків, можливість, зависнувши в аеропорту між рейсами, прос­то добре виспатися у затишній "штуці" – готельній капсулі чи посмакувати "різдвяним поліном", французьким святковим десертом, десь у порожньому готелі в Нормандії. У кожного своя різдвяна історія, своє особливе Різдво.



"Таке різне Різдво" українських авторів / Фото пресслужби

Нові історії про Пандімуна

Крістіна Нгуєн

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Для юних читачів під ялинку можна покласти нові історії про Пандімуна. Малюк панда у книжці з доповненою реальністю далі подорожує життям і шукає відповіді на важливі питання. За допомогою смартфона герої книги оживають на очах, перетворюючи кожну розповідь у захопливу мандрівку, яка розповідає про важливі речі: що насправді має значення? Як знайти в собі сили, коли стає дуже страшно? Лімітований наклад "Нових історії про Пандімуна" Крістіни Нгуєн вийшов з особливою святковою обкладинкою.



"Нові історії про Пандімуна" Крістіни Нгуєн / Фото пресслужби

Мільйон мільярдів Санта-Клаусів

Хіроко Мотаї

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У давні часи на всіх дітей світу вистачало одного Санта-Клауса з великим мішком подарунків. Але дітей з часом ставало все більше й більше, мішок з подарунками став занадто важким. Сам Санта вже впоратися не міг, але не міг підвести й діточок, тому одного дня він перетворився на двох Санта-Клаусів, проте вони були вдвічі менші від первісного розміру. Та людство все збільшувалося й врешті-решт у світі стало мільйон мільярдів Санта-Клаусів, невидимих для очей і занадто малих, щоб нести подарунки. Що ж відбулося далі? Розв'язка у книжці!



"Мільйон мільярдів Санта-Клаусів" Хіроко Мотаї / Фото пресслужби