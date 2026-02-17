Через це у багатьох виникає логічне питання, чому Китайський Новий рік відзначають так пізно, порівняно зі звичним для нас 1 січня. Про це детальніше розповідає ChineseNewYear.
Чому Китайський Новий рік святкують саме зараз?
На відміну від західного світу, що живе за григоріанським календарем з чітко фіксованими датами, Китай та багато інших країн Азії історично орієнтуються на місячно-сонячний обчислення. За східним стилем початок нового року суворо прив'язаний до фаз Місяця.
Що цікаво, Китайський Новий рік завжди настає у день другого молодика після зимового сонцестояння, пише видання History. Оскільки місячний цикл не збігається із сонячним календарем, ця дата є рухомою і щоразу припадає на проміжок між кінцем січня та 20 числами лютого. У 2026 році року відповідний астрономічний молодик припадає саме на 17 лютого, що й пояснює нинішній час святкувань.
Китайський Новий рік 2026 / Фото Freepik
Що відомо про святкування Китайського Нового року?
- В Азії цю подію найчастіше називають Святом Весни. Навіть якщо у багатьох регіонах холодно, за східною філософією цей період символізує остаточне пробудження природи, оновлення життєвої енергії та підготовку до нового посівного сезону. Тому святкування Китайського Нового року ніколи не обмежується однією ніччю.
- Попереду на людей чекає понад два тижні гучних фестивалів, сімейних застіль, обміну червоними конвертами на удачу та запусків феєрверків, що відлякують злих духів.
- А завершиться цей яскравий марафон 3 березня найкрасивішим Святом ліхтарів. Цього дня на небі з'явиться перший у новому році повний Місяць.