Через це у багатьох виникає логічне питання, чому Китайський Новий рік відзначають так пізно, порівняно зі звичним для нас 1 січня. Про це детальніше розповідає ChineseNewYear.

Теж цікаво Вже завтра – Китайський Новий рік 2026: цікаві традиції святкування

Чому Китайський Новий рік святкують саме зараз?

На відміну від західного світу, що живе за григоріанським календарем з чітко фіксованими датами, Китай та багато інших країн Азії історично орієнтуються на місячно-сонячний обчислення. За східним стилем початок нового року суворо прив'язаний до фаз Місяця.

Що цікаво, Китайський Новий рік завжди настає у день другого молодика після зимового сонцестояння, пише видання History. Оскільки місячний цикл не збігається із сонячним календарем, ця дата є рухомою і щоразу припадає на проміжок між кінцем січня та 20 числами лютого. У 2026 році року відповідний астрономічний молодик припадає саме на 17 лютого, що й пояснює нинішній час святкувань.

Китайський Новий рік 2026 / Фото Freepik

Що відомо про святкування Китайського Нового року?