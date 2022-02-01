Щирі вітання від Тигра: листівки-привітання з Китайським Новим роком-2022

За східним гороскопом, 2022 рік став часом Водяного Тигра. Привітайте рідних з прийдешнім Китайським Новим роком й побажайте їм процвітання, щастя і багато-багато здоров'я!

Рік Водяного Тигра – це рік активних і працьовитих людей. Щастя у цей період зустрінуть сміливці, які не бояться змінити своє життя у геть інше русло. Проте, цьогорічний хижак любить мудрість і холодний розум, тож будь-які зміни добре обмірковуйте. Тигр буде ласкавим й до тих, хто виховуватиме у собі сильну позицію й впевненість, адже у цьому році вони дуже знадобляться українцям.

Актуально Веселого Китайського Нового року: коли відзначати свято у 2022 році

Китайський Новий рік-2022: картинки-привітання зі святом



Китайський Новий рік-2022: картинки-привітання



Китайський Новий рік: привітання



Вітаю з Китайським Новим роком 2022



Картинки з Китайським Новим роком 2022



Китайський Новий рік 2022: листівки



Красиві привітання з Китайським Новим роком 2022



З Китайським Новим роком 2022​



Китайський Новий рік 2022: привітання у листівках