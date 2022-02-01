Год Водяного Тигра – это год активных и трудолюбивых людей. Счастье в этот период встретят смельчаки, которые не боятся изменить свою жизнь в совершенно другое русло. Нынешний хищник любит мудрость и холодный ум, поэтому любые изменения хорошо обдумывайте. Тигр будет ласковым и к тем, кто будет воспитывать в себе сильную позицию и уверенность, ведь в этом году они очень пригодятся украинцам.
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