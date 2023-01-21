Представники знаків зодіаку Східного гороскопу матимуть удачу в коханні, пише 24 Канал.

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Східний гороскоп для Змій

Одинокі Змії у Рік Чорного Кролика матимуть багато романтичних пригод – імовірні інтрижки з багатьма людьми, які небайдужі до вас. Та треба бути обережнішими – розважаючись, Змії ненароком можуть розбити серце людині, яка їх щиро кохає.

Змії у стосунках не стикнуться з проблемами та незадоволенням – ваш партнер буде допомагати у побутових аспектах. Щоб зберегти стосунки, важливо обговорювати все з коханою людиною та працювати над довірою і взаєморозумінням.

Східний гороскоп для Півнів

Самотні Півні з самого початку нового року зможуть почати нові відносини. Харизма та яскравість представників цього знаку зодіаку зіграє свою роль – Півні зможуть почати нові, пристрасні та цікаві відносини.

Півні, які вже мають пару, можуть мати невеликі побутові сварки та розбіжності в думках з партнером. Та при цьому стосунки стануть більш злагодженими та природними для Півнів та їхньої другої половинки.

Східний гороскоп для Свиней

Свині, які вже доволі довго перебувають без пари, матимуть можливість віднайти почуття у знайомій людині. Не варто зачиняти своє серце для почуттів – самотнім Свиням пора згадати, що означає кохання.

Свині, які вже мають стосунки, мають працювати над собою, щоб покращити відносини та розраховувати на довготривалі й серйозні стосунки. Не дозволяйте минулому псувати ваше теперішнє та не ностальгуйте за колишніми – це може значно погіршити ваші нинішні стосунки.