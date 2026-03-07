Деякі знаки зодіаку володіють певними рисами, які допомагають їм підкорити чергову вершину. Але насправді все вирішує те, як саме ви користуєтеся своїми сильними сторонами, розповідає Parade.

Дракон (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Дракони – люди зі стратегічним мисленням та природною харизмою. Вони вміють вести за собою та знаходять приховані можливості. Утім, успіх приходить не тоді, коли вони тягнуть все на собі. Секрет успіху драконів – гра в довгу та команда, яку вони очолюють.

Щур (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Планування, розрахунок, вміння перетворити навіть маленький шанс на серйозний результат – це все про цей знак зодіаку. Їх найголовніший інструмент – розум.

Бик (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Цей знак зодіаку – про витривалість та дисципліну. Там, де інші кидають справи на пів шляху, вони йдуть до кінця. Бик просто продовжує – і перемагає. Успіх рідко приходить до них випадково. Зазвичай це результат наполегливої праці.

Тигр (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Тигр – знак лідерства, конкуренції та справді великої гри. Вони завжди хочуть керувати власним часом та життям, а не підлаштовуватися під обставини. Водночас Тиграм важливо тримати свою імпульсивність під контролем. Вона може наштовхнути на хибні рішення.