Якщо рік Дерев'яної Змії спонукав відпустити минуле та викинути зайве із життя, то рік Вогняного Коня – це буде ще та пригода. Кожен з нас відчує, що таке свобода та справді сміливі рішення. Зміни стосуватимуться усіх, але найвище хвиля успіху підкине ось це тріо, розповідає 24 Канал з посиланням на Your Tango.

Як визначити китайський знак зодіаку?

В китайських гороскопах виділяють 12 знаків зодіаку. Вони відрізняються по роках:

Пацюк: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Бик: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Тигр: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Кролик: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

Дракон: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Змія: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

Кінь: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Коза: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

Мавпа: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

Півень: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

Собака: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

Свиня: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

На кого чекає успіх у 2026 році?

Змія

Фактично ваш рік вже завершується, але насправді все тільки починається. Вогняна енергія Коня ідеально закрутиться разом зі Зміями.

Те, над чим ви працюєте, зовсім скоро піде вгору. Робота, стосунки та навіть мрії – все складеться як треба. Будьте готові навіть до деяких бунтарських рішень, коли прийде вдалий момент. Вогняному Коню явно це сподобається.

Тигр

Тигри цього року будуть справжніми кольорами. Енергія вогню буквально подвоює їхню силу та лідерські якості. І саме цього року прийде дійсно сприятливий момент, щоб почати щось своє. Вогняний Кінь дає вам простий принцип: берете на себе ініціативу – і світ робить крок назустріч.

Кінь

Нічого дивного в цьому нема. Це саме ваш рік! І вогняна енергія дозволить позбутися від всіх страхів та обмежень, які стримували вас.

Глибоко вдихніть. Ви відчуєте цей запах? Це буде рік переродження, коли ви підніметеся так високо, де ще ніколи не були. Щоб привабити удачу, носіть червоний одяг та тримайте при собі талісман вашої тварини.