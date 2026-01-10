На цьому фоні фортуна особливо усміхнеться чотирьом китайським знакам зодіаку. Якщо вони докладуть достатньо зусиль, то піймають хвилю успіху та нових можливостей, розповідає 24 Канал з посиланням на Parade.

Які знаки зодіаку будуть успішними у 2026 році?

Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

2026 рік для Собак виявиться дуже соціальним. Більше зустрічей, нових знайомств та тепліших стосунків з тими, хто вже у вашому колі спілкування. Ви будете частіше опинятися в центрі уваги.

Разом з людьми прийдуть нові цікаві можливості для навчання та подорожей. Астрологи радять не засиджуватися вдома цього року. Дайте собі легенький копняк та йдіть назустріч новому. Удача буде прямо пов'язана з вашою активністю.

Коза (1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Вогняний Кінь принесе Козам не завжди комфортний темп, але ваша продуктивність зашкалюватиме. Світ стає гучнішим та активнішим, а ви прекрасно в нього вписуєтеся.

Удача прийде до вас через творчі проєкти та командну роботу. А сам 2026 рік для Кози – це більше не про різкий злет, а про стабільний прогрес, який поверне віру в себе.

Тигр (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Не дарма Тигр і Кінь – це споріднені душі в китайській астрології. Саме тому 2026 рік буде проривним для цього знаку зодіаку.

Енергія Коня підсилює вашу харизму та впевненість. З'явиться нестримне бажання досягти усіх своїх цілей. Романтичні справи розквітатимуть. А після складного року Змії ви нарешті відчуєте, що життя знову рухається вперед.

Кінь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Що тут сказати, 2026 рік – це справді ваш момент. Енергія Коней посилиться удвічі. І тут вже не стримуйте себе.

2026 рік комусь принесе стрімкий кар'єрний ріст. Дехто ж зануриться в подорожі та пошук себе. У будь-якому випадку не можна стояти на місці. Саме цього року значно легше "пробивати стіни" та робити стрімкий прорив вперед.