4 кімнатні рослини, які найшвидше розмножуються листками

Кімнатні рослини мають гарний вигляд у будь-якому помешканні. До того ж вони очищують повітря. Тож часто хочеться мати їх більше.

Необов'язково йти в магазин й купувати нові вазони. Можна спробувати розмножити вже наявні. У багатьох з них це можна зробити листками. Існує кілька порад щодо розмноження кімнатних рослин.

Круто Полийте цим грошове дерево, й пишне цвітіння забезпечено

Фіалка

Найефективніше розмножувати цю рослину саме листками, бо з'являться відразу кілька молодих пагінців. Треба взяти місткість з дірками на дні та шаром дренажу. Після цього туди треба помістити земляну суміш. Її можна придбати або ж зробити самостійно. Для цього знадобиться ґрунт, листовий перегній та біоторф.



Фіалка / Фото Pinterest

Усе це треба злегка змочити та поставити зверху фіалковий листок із середньої частини рослини. Дуже молоді листки з верхівки або навпаки – старі, не підійдуть .

Листки треба надрізати поперек прожилок у різних місцях чистим ножем та притиснути його до землі. Тоді усе накривають поліетиленом чи склом та поміщають у теплі умови зі світлом. Час від часу контейнер треба відкривати, щоб рослина отримувала свіже повітря.

Бегонія

Бегонію розмножують листом, який можна заздалегідь покласти у воду для кращого вкорінення. Хоча можна одразу висадити в землю.

Щоб з'явилися відростки, листок ставимо на вологу землю та кілька разів надрізаємо. Ця квітка добре росте на легкому слабокислому ґрунті, куди проникає повітря та вода.



Бегонія / Фото Flowers.ua

Можна зробити суміш для бегонії самостійно. Треба взяти 2 частини трохи дернової землі, 2 частини біоторфу, 1 частину піску та 1 частину компосту. Землю зволожуємо та залишаємо, допоки не проростуть відростки, розміром 2 сантиметри.

Грошове дерево

Товстянка можна розмножити будь-якою її частиною. Листки з грошового дерева теж ставлять на вологу землю. Субстрат купуємо в магазині або готуємо самостійно. Туди входить перегній, дернова земля, вермикуліт і жорства.



Товстянка / Фото Flickr

Є один важливий момент, який треба запам'ятати при розмноженні товстянки. Земля має бути добре дренованою, бо грошовому дереву не потрібно багато води.

Фікус

У розмноженні фікуса немає нічого складного. Треба відрізати листову пластину від крони чистим ножем. На місці зрізу почне з'являтися густа речовина, яку варто промити чистою водою. Після цього листок треба добре просушити.



Фікус / Фото "Сам собі агроном"

Тоді на листку треба зробити кілька поперечних надрізів, щоб виросли молоді корінці. Листок слід поставити у банку з теплою водою та закрити поліетиленом, аби швидше вкоренилося. Періодично контейнер варто провітрювати.