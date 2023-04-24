Прикрасять ваш дім: 3 кімнатні рослини, які ростуть без ґрунту

Кімнатні рослини є окрасою будь-якої оселі. Це завжди гарно та привабливо. Вони радують око своїх господарів. Які кімнатні рослини ростуть без землі – читайте далі.

Люди не завжди мають змогу садити рослини в землі. Деякі не мають часу шукати добрий ґрунт, займатися пересадками та підживленням. Тож для них гарним варіантом стануть кімнатні рослини, які ростуть без землі. Про які саме йдеться – поділиться 24 Канал.

До теми Буде цвісти як ніколи: 3 продукти, якими можна підживити орхідею

Драцена Сандера

Таку невимогливу квітку, яка може роками рости в посудині з водою, практично без освітлення та при простому догляді, як драцена, годі знайти. Вона прекрасно себе почуває у ванних кімнатах та приміщеннях без вікон. Тільки колір листя може ставати блідішим та однотонним. Найкраще для неї підходить розсіяне світло без прямих сонячних променів.



Драцена Сандера / Фото Pinterest

Для посадки драцени використовують водонепроникний субстрат з однаковим вмістом компосту, піску, торфу та листової землі. Потрібен гарний дренаж, щоб вода не застоювалась.

Квітку потрібно регулярно поливати влітку і трохи менше взимку. Важливо не допускати сильного пересихання землі. Підживлювати варто 1 раз у місяць, додаючи добрива у воду для поливу.

Філодендрон

Йому потрібне розсіяне світло. Види з зеленими листям живуть і в півтіні. Втім, у повній тіні рослина витягується, листя дрібніє і блякне.

Філодендрон не виживає у спеці. Найкраща температура влітку для нього – не більше +25, а найнижча – +12-15. Відчутні перепади температури будуть зайвими для рослини.



Філодендрон / Фото Дім і сад

Вологість йому потрібна висока, близько 85-90%. Коли дуже гаряче, треба додатково обприскувати філодендрон та освіжати листя мокрою ганчіркою. Раз у місяць можна щедро поливати квітку. Взимку варто купити спеціальний зволожувач, аби листя не пересушувалось від батареї.

Молоді рослини ще живуть без опор, втім дорослим вона потрібна. Краще обирати конструкції з дерева чи опор з кокосового волокна. Ідеально підійдуть трубки, що заповнені мохом – сфагнумом.

Тілландсія

Перевага цієї рослини у тому, що воду та корисні речовини вона отримує з повітря через спеціальні особливі ворсинки на листках. Їх є дуже багато видів різних розмірів, форми листя й квітів. Найчастіше таких: рожевого, блакитного, синього, фіолетового та жовтого.

Попри їхню екзотичність, кімнатні види тілландсії легко та без зусиль вирощувати вдома. Догляд їм потрібен мінімальний. Найголовніше – це знайти добре освітлене місце та зробити, щоб вони отримували достатньо вологи. Втім, у міру, бо інакше можуть загинути.



Тілландсія / Фото Рослиновід

Для краси тілландсію поміщають в різних декоративних піддонах, вирощують на шматках кори, мушлях, на гілці дерева або в акваріумі.

Але сильно яскраве світло та постійне перебування у воді буде шкідливим для цієї рослини. Важливо постійно її провітрювати, щоб не допустити гниття.