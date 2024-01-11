5 кімнатних рослин, які приваблюють успіх, достаток та добробут

Зазвичай люди купують кімнатні рослини, щоб прикрасити свій будинок. Однак деякі вазони, окрім гарного вигляду, мають ще й особливу енергетику. Вони притягують у сім'ю любов, гармонію та успіх.

Зокрема, у список таких рослин потрапили: камелія, бальзамін, гібіскус та пеларгонія. Які ще вазони приносять удачу, читайте далі.

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Драцена

Драцена приносить у сім'ю успіх. Цей вазон нагадує маленьку пальму, тому гарно прикрашає інтер'єр кімнати. Рослині притаманний повільний ріст, однак, вона досить невибаглива у догляді. Фахівці радять поставити драцену в офісі або у кабінеті. Оскільки вона допомагає налагодити справи на роботі та притягує достаток.

Драцена залучає успіх / Фото Canva

Юка

Юка – популярна кімнатна рослина, оскільки також не потребує складного догляду. Особливо вона підходить людям, які люблять облаштовувати дім у мінімалістичному стилі. Юка створює навколо позитивну атмосферу. Крім того, притягує удачу. Також фахівці кажуть, що вазон приваблює гроші.

Юка притягує багатство / Фото Canva

Фікус

Фікус часто можна побачити в офісах. Ця рослина приносить успіх, добробут та достаток. Окрім того, допомагає розв'язати проблеми в особистому житті. Згідно з народними прикметами, фікус створює у будинку комфортну та спокійну атмосферу. Цікаво, що експерти радять дарувати вазон подружжю, у якого ще немає дітей.

Фікус приваблює добробут / Фото Canva

Сенполія

Сенполія вважається символом щастя, любові та удачі. Її варто придбати людям, які хочуть створити у домі затишну атмосферу. Приглянутися до цієї кімнатної рослини слід й сімейним парам. Адже сенполія допомагає підтримувати романтику у стосунках.

Сенполія – символ удачі та любові / Фото "Мова квітів"

Цикламен

Експерти кажуть, що цикламен залучає у дім щастя й радість. Крім того, захищає людей від негативної енергетики. Рослина допомагає позбутися невдач та ворогів. Фахівці рекомендують тримати цикламен у спальні, якщо ви страждаєте від нічних кошмарів.

Цикламен приваблює щастя й радість / Фото Canva