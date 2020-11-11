Кейт Міддлтон вкотре провела онлайн-зустріч, під час якої зачарувала бездоганним зовнішнім виглядом. Вона постала перед камерою в елегантній блузці.

На офіційній сторінці герцогів Кембриджських в інстаграмі опублікували ролик, де видно, як Кейт Міддлтон поспілкувалася з сім'ями збройних сил, які втратили близьких.

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У Великій Британії триває Тиждень пам'яті, який має велике значення для сімей, що втратили рідних на полі бою. Королівський британський легіон надає підтримку протягом усього життя всім, хто служив у збройних силах Великобританії, а також їхнім сім'ям. Кейт Міддлтон поспілкувалася з рідними військовослужбовців та дізналася, яку підтримку вони отримують від членів громади Збройних Сил і Королівського британського легіону.

Образ Кейт Міддлтон

Для дистанційної зустрічі герцогиня Кембриджська обрала атласну блузку білого кольору, що застібалася на красиві ґудзики та мала чорний комірець, до якого була прикріплена червона квітка. Такий верх вбрання Кейт Міддлтон поєднала з чорними класичними штанами.

Серед аксесуарів дружина принца Вільяма доповнила look вишуканими сережками. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі виразний макіяж з акцентом на очах та нюдовою помадою на губах.