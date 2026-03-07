Після цього принцеса Уельська побувала у популярному районі Golden Mile, де розташовано чимало магазинів індійських прикрас, сарі та модних бутиків. Там вона поспілкувалася з місцевими підприємцями та жителями району. Для цього візиту Кейт обрала елегантний весняний образ, який одразу привернув увагу публіки, як пише видання TATLER.
Цікаво Що одягнути на 8 березня: стильні образи, які виглядають дорого і елегантно
Принцеса Уельська одягнула пальто кольору айворі від Chris Kerr, кремову мідісукню Ralph Lauren зі спідницею-плісе.
Кейт Міддлтон / Фото Getty images
Образ вона доповнила намистом із перлів і троянд, а також золотистими сережками Sézane з китицями. До свого вбрання Кейт Міддлтон додала замшевий коричневий клатч та підбори в тон.
Кадри з нової поїздки дружини принца Вільяма вже опублікували на їхній офіційній сторінці в інстаграмі.
Тут слід зауважити, що в гардеробі Кейт Міддлтон є чимало елегантних пальт, що поєднують класичний крій, модні тенденції та стримані відтінки.
Які ще пальта є в колекції принцеси Уельської?
Нещодавно під час поїздки до Повісу в Уельсі разом із принцом Вільямом вона з'явилася у бордовому пальті від Сари Бертон для Alexander McQueen. Модель вирізнялася чітким силуетом і квадратними підплічниками, які перегукуються з естетикою 1980-х.
Під час візиту до Ламбетського палацу у Великій Британії принцеса обрала інший елегантний варіант – довге приталене пальто насиченого шоколадного відтінку зі структурованими плечима.
Наприкінці січня Кейт разом із принцом Вільямом відвідала Шотландію. Для цієї поїздки вона обрала картате пальто у синьо-блакитній гамі. Модель мала гострі плечі, довгі рукави та класичний двобортний крій.
Ще один цікавий варіант у гардеробі Її Величності – оранжево-червоне пальто у стилі 1960-х років, виконане з валлійської гобеленової вовни. Саме в ньому принцеса з'явилася 3 лютого під час візиту на вовняну фабрику Melin Tregwynt на узбережжі Пембрукширу.