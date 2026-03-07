Після цього принцеса Уельська побувала у популярному районі Golden Mile, де розташовано чимало магазинів індійських прикрас, сарі та модних бутиків. Там вона поспілкувалася з місцевими підприємцями та жителями району. Для цього візиту Кейт обрала елегантний весняний образ, який одразу привернув увагу публіки, як пише видання TATLER.

Принцеса Уельська одягнула пальто кольору айворі від Chris Kerr, кремову мідісукню Ralph Lauren зі спідницею-плісе.

Кейт Міддлтон / Фото Getty images

Образ вона доповнила намистом із перлів і троянд, а також золотистими сережками Sézane з китицями. До свого вбрання Кейт Міддлтон додала замшевий коричневий клатч та підбори в тон.

Кадри з нової поїздки дружини принца Вільяма вже опублікували на їхній офіційній сторінці в інстаграмі.

Тут слід зауважити, що в гардеробі Кейт Міддлтон є чимало елегантних пальт, що поєднують класичний крій, модні тенденції та стримані відтінки.

Які ще пальта є в колекції принцеси Уельської?