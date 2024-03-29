Що покласти у кошик на Великдень: список продуктів, які обов'язково слід освятити

Цієї неділі християни західного обряду святкуватимуть Великдень. Для кожного вірянина одним з найважливіших елементів цього дня є кошик з продуктами, який освячує священник.

Підготовка до Великодня – це не тільки прибирання в домі, сповідь, а ще й складання святкового кошика та приготування усіх продуктів для нього. У матеріалі LifeStyle 24 розповідаємо, які продукти обов'язково мають там бути.

Цікаво Святкова випічка: чи кладуть католики паску у свій великодній кошик

Список продуктів для великоднього кошика традиційний та незмінний з року в рік, адже кожен з них є символічним та має особливе значення. Дуже важливо освятити їх у найважливіше свято для християн.

Зазвичай це продукти, від яких віряни відмовлялися упродовж Великого посту. Важливо пам'ятати, що до освяченої їжі слід ставитися з повагою, її не можна викидати. Тому не варто нести до освячення велику кількість продуктів.

Що покласти у кошик на Великдень

Паска . Вона є найважливішою у святковому кошику, адже символізує Христове Воскресіння, перемогу світла над темрявою, життя над смертю. Зазвичай паску випікають у Чистий четвер або Велику суботу. Її рецепт передають від покоління до покоління, а також люблять прикрашати орнаментом з тіста. Цікаво, що католики не кладуть паску до свого кошика. Однак у кожної країни є своя символічна великодня випічка.

. Вона є найважливішою у святковому кошику, адже символізує Христове Воскресіння, перемогу світла над темрявою, життя над смертю. Зазвичай паску випікають у Чистий четвер або Велику суботу. Її рецепт передають від покоління до покоління, а також люблять прикрашати орнаментом з тіста. Цікаво, що католики не кладуть паску до свого кошика. Однак у кожної країни є своя символічна великодня випічка. Яйця . Яйця у великодньому кошику символізує сонце, відродження та нове життя. За традиціями, яйця також слід прикрашати: робити писанки, крашанки, дряпанки, чи використовувати інші техніки. Кожен орнамент означає окремий регіон України, що має свою символіку й значення.

. Яйця у великодньому кошику символізує сонце, відродження та нове життя. За традиціями, яйця також слід прикрашати: робити писанки, крашанки, дряпанки, чи використовувати інші техніки. Кожен орнамент означає окремий регіон України, що має свою символіку й значення. М'ясо . М'ясні продукти до свята заведено готувати заздалегідь і самостійно. Це може бути ковбаса, буженина, сало. На думку вірян, вони символізують жертовне ягня, яке велів заколоти батько з нагоди повернення блудного сина. Важливо, щоб м'ясні продукти були без крові.

. М'ясні продукти до свята заведено готувати заздалегідь і самостійно. Це може бути ковбаса, буженина, сало. На думку вірян, вони символізують жертовне ягня, яке велів заколоти батько з нагоди повернення блудного сина. Важливо, щоб м'ясні продукти були без крові. Молочні продукти . До великоднього кошика не забудьте покласти сир і масло, які є символом божої любові. Знайдеться місце і для сирної паски, яку можна приготувати власноруч.

. До великоднього кошика не забудьте покласти сир і масло, які є символом божої любові. Знайдеться місце і для сирної паски, яку можна приготувати власноруч. Хрін . Хрін є символом міцного здоров'я та сили духу.

. Хрін є символом міцного здоров'я та сили духу. Сіль. Цей продукт символізує достаток та здоров'я. А ще є зв'язком між Богом та людьми.



Що покласти у кошик на Великдень / Інфографіка 24 Каналу

Зверніть увагу, що до освячення не варто нести фрукти, алкогольні напої, матеріальні цінності. У кошику має бути тільки те, що ви куштуватимете разом з усією родиною після святкової служби.