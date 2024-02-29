Раніше люди 29 лютого старалися сидіти вдома та не виходити на вулицю. Адже, згідно з народними прикметами, на землю спускався злий Касіян. Детальніше читайте на сайті LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобного Іоанна Касіяна Римлянина

Іоанна Касіяна Римлянина знають як письменника, монаха та теолога. Він народився у Римській імперії та жив у IV-V століттях. Деякий час преподобний мешкав у Галлії, де, до речі, заснував чернецтво. Любив подорожувати та ділитися своїм життєвим досвідом на папері.

Що не можна робити

Не варто нічого планувати на цей день.

Сьогодні краще не виходити з дому, бо можете захворіти.

Заборонено впускати незнайомих людей до хати.

Не можна сваритися, ображатися та обманювати.

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети

Сніг та туман – до врожайного року.

Якщо почуєте тріск у лісі, то морози ще прийдуть.

Якщо сьогодні дощитиме, то й літом буде така погода.

Якщо з дахів звисатимуть бурульки, то весна протримається довго.

Що ще відзначають

29 лютого у календарі – Всесвітній день рідкісних захворювань. Його запровадила Європейська організація рідкісних захворювань у 2008 році. Для такої особливої події спеціально обрали дату, яка випадає раз на чотири роки.

Також 29 лютого відзначається Міжнародний день поширення інформації про повторювані травми. Сьогодні, зокрема, говорять про ризики, які існують на робочому місці. Відбуваються різноманітні освітні заходи.