Найбільші кар'єристи – Леви, Овни та Козороги. Ці люди цілеспрямовані та впевнено йдуть до своєї мети, пише 24 Канал.

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Козоріг

Народжені під цим знаком зодіаку надзвичайно працьовиті. Вони відповідальні й намагаються завжди виконувати поставлені завдання якнайкраще. Козороги – справжні кар'єристи.

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Лев

Ці люди ненавидять, коли ними хтось командує. Леви намагаються швидко піднятися по кар'єрних сходах. Завжди хочуть бути лідерами.

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Овен

Овни готові трудитися в поті чола, щоб забезпечити фінансову стабільність. Переважно вони не розкидаються заробленими грошима, чи не завжди шукають додаткові способи заробітку. Овни прагнуть росту та розвитку.

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