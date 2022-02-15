Вітання зі святом: листівки зі Стрітенням
15 лютого 2022 , 07:02Читать новость на русском
Стрітення Господнє українські віряни вшановують 15 лютого. Церква вважає це свято одним із найбільших, тож не забудьте привітати рідних з цією світлою подією!
Згідно з біблійними переказами на 40-й день після народження, Діва Марія та Йосип принесли немовля Ісуса до Єрусалимського храму. Там маленького Спасителя чекали свята Анна та старець Симеон.
Читайте також Вихідні у лютому 2022: скільки часу українці відпочиватимуть у цьому місяці
Стрітення-2022: красиві картинки-привітання
Стрітення-2022: привітання
Картинки з Стрітенням 2022
Вітаю зі Стрітенням 2022
Стрітення-2022: листівки-привітання
Зі Стрітенням
Стрітення в Україні святкують 15 лютого