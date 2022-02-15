Вітання зі святом: листівки зі Стрітенням

15 лютого 2022 , 07:02
Читать новость на русском

Стрітення Господнє українські віряни вшановують 15 лютого. Церква вважає це свято одним із найбільших, тож не забудьте привітати рідних з цією світлою подією!

Згідно з біблійними переказами на 40-й день після народження, Діва Марія та Йосип принесли немовля Ісуса до Єрусалимського храму. Там маленького Спасителя чекали свята Анна та старець Симеон. 

Читайте також Вихідні у лютому 2022: скільки часу українці відпочиватимуть у цьому місяці

Стрітення-2022: красиві картинки-привітання


Стрітення-2022: привітання


Картинки з Стрітенням 2022


Вітаю зі Стрітенням 2022​


Стрітення-2022: листівки-привітання


Зі Стрітенням​


Стрітення в Україні святкують 15 лютого 

Автор: Андріана Будиш