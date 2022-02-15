Вітання зі святом: листівки зі Стрітенням

Стрітення Господнє українські віряни вшановують 15 лютого. Церква вважає це свято одним із найбільших, тож не забудьте привітати рідних з цією світлою подією!

Згідно з біблійними переказами на 40-й день після народження, Діва Марія та Йосип принесли немовля Ісуса до Єрусалимського храму. Там маленького Спасителя чекали свята Анна та старець Симеон.

Читайте також Вихідні у лютому 2022: скільки часу українці відпочиватимуть у цьому місяці

Стрітення-2022: красиві картинки-привітання



Стрітення-2022: привітання



Картинки з Стрітенням 2022



Вітаю зі Стрітенням 2022​



Стрітення-2022: листівки-привітання



Зі Стрітенням​



Стрітення в Україні святкують 15 лютого