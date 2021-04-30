Привітання зі Страсною п'ятницею: щирі картинки зі святом

Страсна п'ятниця надзвичайно скорботний і тужливий день для вірян. Адже, у нього християни згадують про останні дні земного життя Господа Ісуса Христа. Привітайте близьких з цим святом й нагадайте про його важливість для християнської віри.

Страсна п'ятниця призначена згадати страждання Ісуса Христа, адже саме за три дні до Воскресіння його засудили на Голгофі до розп'яття. З терновим вінком Ісус ніс свій важкий хрест на гору, на якій його потім розп'яли.

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Картинки-привітання з Страсною п'ятницею-2021



Страсна п'ятниця-2021: картинки-привітання



Привітання з Страсною п'ятницею 2021



Вітаю з Страсною п'ятницею!



Картинки з Страсною п'ятницею 2021



Зі Страсною п'ятницею!



Страсну п'ятницю у 2021 році святкують 30 квітня



Страсна п'ятниця-2021: листівки