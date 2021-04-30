Страсна п'ятниця призначена згадати страждання Ісуса Христа, адже саме за три дні до Воскресіння його засудили на Голгофі до розп'яття. З терновим вінком Ісус ніс свій важкий хрест на гору, на якій його потім розп'яли.
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Картинки-привітання з Страсною п'ятницею-2021
Страсна п'ятниця-2021: картинки-привітання
Привітання з Страсною п'ятницею 2021
Вітаю з Страсною п'ятницею!
Картинки з Страсною п'ятницею 2021
Зі Страсною п'ятницею!
Страсну п'ятницю у 2021 році святкують 30 квітня
Страсна п'ятниця-2021: листівки