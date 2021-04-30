Страсна п'ятниця призначена згадати страждання Ісуса Христа, адже саме за три дні до Воскресіння його засудили на Голгофі до розп'яття. З терновим вінком Ісус ніс свій важкий хрест на гору, на якій його потім розп'яли.

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Картинки-привітання з Страсною п'ятницею-2021

Страсна п'ятниця 2021 картинки привітання
Страсна п'ятниця-2021: картинки-привітання

Привітання з Страсною п'ятницею 2021
Привітання з Страсною п'ятницею 2021

Вітаю з Страсною п'ятницею
Вітаю з Страсною п'ятницею!

Картинки Страсна п'ятниця 2021
Картинки з Страсною п'ятницею 2021

Зі Страсною п'ятницею
Зі Страсною п'ятницею!

Страсна п'ятниця 2021 30 квітня
Страсну п'ятницю у 2021 році святкують 30 квітня

Страсна п'ятниця листівки
Страсна п'ятниця-2021: листівки