Привітання зі Старим Новим роком 2023: чудові картинки для рідних та друзів

У ніч з 13 на 14 січня в Україні відзначають народне свято – Старий Новий Рік. Це трапилося через те, що у повсякденному житті українці використовують григоріанський календар, а церква відзначає всі важливі свята за юліанським календарем.

Стара дата Нового року запам'яталася українцям тож багато сімей відзначають Новий рік двічі. У це свято заведено накривати багатий стіл та виконувати щедрівки. А вранці 14 січня хлопчики посівають будинки зерном і співають засівалки з побажанням щастя. Ми підготували для вас добірку листівок, щоб ви могли привітати своїх рідних, зазначає 24 канал.

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Картинки-привітання зі Старим Новим роком 2023

Картинки-привітання зі Старим Новим роком / Фото з відкритих джерел

Старий Новий рік в Україні – картинки-привітання зі святом / Фото "Дзеркало тижня"

Привітання зі Старим Новим роком 2023 – картинки та листівки / Фото з відкритих джерел

Старий Новий рік 2023 – гарні картинки-привітання / Фото "МЕТА"

Чудові картинки-привітання зі Старим Новим роком / Фото з відкритих джерел

Привітання зі Старим Новим роком 2023 – картинки / Фото "ВСВІТІ"

Старий Новий рік 2023 в Україні – картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання зі Старим Новим роком 2023 – гарні побажання / Фото "МЕТА"