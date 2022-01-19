З Хрещенням Господнім-2022: врочисті картинки-привітання зі святом
Джерело:24 канал
Водохреще українські віряни відзначають 19 січня. Хрещення не поступається іншим різдвяним святам за кількістю цікавих звичаїв. Адже саме у це свято існують такі неповторні звичаї, як пірнати в ополонку та освячувати воду, яка матиме цілющі властивості протягом всього року.
Хрещення Ісуса Христа належить до дванадцятьох найбільших свят християнства. Тож важливо привітати усіх рідних з настанням цього світлого дня. Надішліть рідним, друзям і колегам красиві листівки зі святом Водохреща-2022!
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Водохреще-2022: щирі привітання у листівках
Водохреще 2022: картинки-привітання
Картинки з Водохрещем 2022
Водохреще 2022: привітання
Привітання з Хрещенням Христовим 2022
Вітаю з Хрещенням 2022!
З Хрещенням 2022
Христос Хрещається!
Листівки з Водохрещем 2022
Водохреще 2022: привітання у листівках