З Хрещенням Господнім-2022: врочисті картинки-привітання зі святом

19 січня 2022 , 07:05
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Джерело:

24 канал

Водохреще українські віряни відзначають 19 січня. Хрещення не поступається іншим різдвяним святам за кількістю цікавих звичаїв. Адже саме у це свято існують такі неповторні звичаї, як пірнати в ополонку та освячувати воду, яка матиме цілющі властивості протягом всього року.

Хрещення Ісуса Христа належить до дванадцятьох найбільших свят християнства. Тож важливо привітати усіх рідних з настанням цього світлого дня. Надішліть рідним, друзям і колегам красиві листівки зі святом Водохреща-2022!

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Водохреще-2022: щирі привітання у листівках


Водохреще 2022: картинки-привітання


Картинки з Водохрещем 2022


Водохреще 2022: привітання


Привітання з Хрещенням Христовим 2022


Вітаю з Хрещенням 2022!


З Хрещенням 2022 


Христос Хрещається!


Листівки з Водохрещем 2022


Водохреще 2022: привітання у листівках

Автор: Андріана Будиш