З Хрещенням Господнім-2022: врочисті картинки-привітання зі святом

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Водохреще українські віряни відзначають 19 січня. Хрещення не поступається іншим різдвяним святам за кількістю цікавих звичаїв. Адже саме у це свято існують такі неповторні звичаї, як пірнати в ополонку та освячувати воду, яка матиме цілющі властивості протягом всього року.