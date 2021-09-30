Свята Софія назвала доньок найвищими християнськими чеснотами і виховувала дівчаток у чистій вірі. Сьогодні день Ангела святкують усі дівчата і жінки, які мають ці чудесні імена. Надішліть гарну картинку-привітання іменинницям й побажайте, аби їхні небесні покровительки завжди берегли їх.

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Свято Віри, Надії, Любові і Софії-2021: картинки-привітання



Привітання з Днем Віри, Надії, Любові-2021



Віри, Надії, Любові: картинки-привітання



Листівки зі святом Віри, Надії і Любові 2021



Віри, Надії та Любові-2021: привітання у листівках



Зі святом Віри, Надії, Любові-2021



З днем Ангела Віри, Надії та Любові-2021