Усікновення глави Івана Предтечі: щирі картинки-привітання зі святом

07:01

У християнстві постать Івана Предтечі займає дуже вагоме місце. Святого Івана, який звершив обряд хрещення Сина Божого за важливістю ставлять після Пречистої Діви. Саме Іван Хреститель передбачив прихід Месії у цей світ й став зразком віри для християн.