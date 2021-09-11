Усікновення глави Івана Предтечі: щирі картинки-привітання зі святом

11 вересня 2021 , 07:01
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Джерело:

24 канал

У християнстві постать Івана Предтечі займає дуже вагоме місце. Святого Івана, який звершив обряд хрещення Сина Божого за важливістю ставлять після Пречистої Діви. Саме Іван Хреститель передбачив прихід Месії у цей світ й став зразком віри для християн.

Редакція Lifestyle 24 від щирого серця вітає усіх вірян з великим днем Усікновення глави Іоанна Хрестителя! Радісно бажаємо вам домашнього тепла, злагоди й Божої допомоги у житті!

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Усікновення глави Іоанна Хрестителя-2021: красиві картинки-привітання зі святом


Усікновення глави Іоанна Предтечі-2021: привітання та картинки


Усікновення глави Івана Хрестителя 2021: картинки


Привітання з Днем Усікновення глави Івана Предтечі 2021


Усікновення глави Івана Хрестителя-2021: листівки


Вітаю з Усікновенням глави Івана Предтечі 2021

Автор: Андріана Будиш