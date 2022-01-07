Красиві картинки-привітання зі світлим святом Різдва-2022

7 січня 2022 , 07:03
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Джерело:

24 канал

Світлий день Різдва збирає усіх членів сім'ї за одним столом й дарує усім радісну атмосферу об'єднання. Привітайте ваших друзів, колег з цим великим святом й побажайте їм домашнього затишку й багато щастя.

Журналісти Lifestyle 24 щиро й тепло вітають усіх українських християн зі святом Різдва Христового. Нехай маленький Ісусик захистить вас від бід і хвороб й подарує душевний спокій, злагоду в родині й багато-багато щастя!

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Красиві картинки-привітання з Різдвом Христовим-2022


Привітання з Різдвом 2022


Різдво 2022: картинки-привітання


Картинки з Різдвом 2022


Вітаю з Різдвом 2022


З Різдвом Христовим 2022: картинки


Листівки з Різдвом 2022


Різдво-2022: привітання у листівках


З Різдвом Христовим-2022


Різдво-2022: красиві привітання


Веселого Різдва-2022

Автор: Андріана Будиш