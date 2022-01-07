Журналисты Lifestyle 24 поздравляют всех украинских христиан с праздником Рождества Христова. Пусть маленький Иисус защитит вас от бед и болезней и подарит душевное спокойствие, согласие в семье и много счастья!

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Красивые картинки-поздравления с Рождеством Христовым-2022

Привітання з Різдвом 2022

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Рождество-2022: открытки

З Різдвом Христовим

С Рождеством Христовым-2022

Різдво привітання

Рождество-2022: красивые поздравления

Веселого Різдва 2022

Веселого Рождества-2022