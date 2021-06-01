З першим днем літа: добірка яскравих картинок-привітань

04:15

Нарешті настав такий очікуваний перший день літа. Попереду ще стільки тепла, сонця й радощів! Привітайте усіх дорогих людей з першим днем літа й побажайте їм, аби ця гарна пора запам'яталась їм лише найкращими враженнями