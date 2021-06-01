З першим днем літа: добірка яскравих картинок-привітань

1 червня 2021 , 04:15
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Джерело:

24 канал

Нарешті настав такий очікуваний перший день літа. Попереду ще стільки тепла, сонця й радощів! Привітайте усіх дорогих людей з першим днем літа й побажайте їм, аби ця гарна пора запам'яталась їм лише найкращими враженнями

Ми так довго чекали літа, адже після лютих морозів зими й шквальних дощів весни, сильно хочеться відчути сонячне тепло. Редакція Lifestyle 24 щиро вітає вас з першим днем літа, бажаємо вам гарного настрою, яскравої відпустки та щастя!

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Картинки-привітання з першим днем літа-2021


Перший день літа: картинки-привітання


Привітання з першим днем літа


Перший день літа-2021: картинки українською


Вітаю з першим днем літа!


З першим днем літа​!


Перший день літа 2021: вітання та листівки


Вітаю з першим днем літа!


Вітаю з початком літа 2021!

Автор: Квітослава Туз