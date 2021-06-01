Ми так довго чекали літа, адже після лютих морозів зими й шквальних дощів весни, сильно хочеться відчути сонячне тепло. Редакція Lifestyle 24 щиро вітає вас з першим днем літа, бажаємо вам гарного настрою, яскравої відпустки та щастя!
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Картинки-привітання з першим днем літа-2021
Перший день літа: картинки-привітання
Привітання з першим днем літа
Перший день літа-2021: картинки українською
Вітаю з першим днем літа!
З першим днем літа!
Перший день літа 2021: вітання та листівки
Вітаю з першим днем літа!
Вітаю з початком літа 2021!