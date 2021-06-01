Ми так довго чекали літа, адже після лютих морозів зими й шквальних дощів весни, сильно хочеться відчути сонячне тепло. Редакція Lifestyle 24 щиро вітає вас з першим днем літа, бажаємо вам гарного настрою, яскравої відпустки та щастя!

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Картинки-привітання з першим днем літа-2021



Перший день літа: картинки-привітання



Привітання з першим днем літа



Перший день літа-2021: картинки українською



Вітаю з першим днем літа!



З першим днем літа​!



Перший день літа 2021: вітання та листівки



Вітаю з першим днем літа!