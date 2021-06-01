Ми так довго чекали літа, адже після лютих морозів зими й шквальних дощів весни, сильно хочеться відчути сонячне тепло. Редакція Lifestyle 24 щиро вітає вас з першим днем літа, бажаємо вам гарного настрою, яскравої відпустки та щастя!

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Картинки-привітання з першим днем літа-2021

Перший день літа картинки привітання
Перший день літа: картинки-привітання

Привітання з першим днем літа
Привітання з першим днем літа

Перший день літа картинки українською
Перший день літа-2021: картинки українською

Вітаю з першим днем літа
Вітаю з першим днем літа!

З першим днем літа
З першим днем літа​!

Перший день літа 2021 вітання листівки
Перший день літа 2021: вітання та листівки

Вітаю з першим днем літа
Вітаю з першим днем літа!

Вітаю з початком літа 2021
Вітаю з початком літа 2021!