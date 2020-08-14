14 серпня християни святкують перший Медовий Спас або Маковія. Цього дня віряни освячують в церкві мед та мак, а вдома готують з меду та маку страви.

Освячений у церкві мак використовують для охорони оселі та як захист для худоби від нечистої сили. В народі головки маку кладуть маленьким дітям під подушку, які погано сплять. У народі цього дня заведено частувати гостей стравами з маку та з меду. Читайте також Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси

Освячена цього дня вода цінується не менше стрітенської і вважається надзвичайно корисною від усіх хвороб. Освяченою водою в цей день вмивалися з метою очищення від усього лихого.

Також цією водою заведено окроплювати кути будинку аби позбутися від пристріту. Кажуть, що свячена вода допомагає вилікувати хвороби. Привітайте своїх близьких та друзів з Медовим Спасом святковими картинками.

Картинки з Медовим Спасом



Картинки з Медовим Спасом



Картинки-привітання зі святом



Яскраві картинки зі Спасом



Картинки-привітання з Маковієм



Медовий Спас 2020



Картинки з Маковієм



Картинки-привітання зі святом