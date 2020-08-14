Медовий Спас 2020: картинки-привітання зі святом
14 серпня християни святкують перший Медовий Спас або Маковія. Цього дня віряни освячують в церкві мед та мак, а вдома готують з меду та маку страви.
Освячена цього дня вода цінується не менше стрітенської і вважається надзвичайно корисною від усіх хвороб. Освяченою водою в цей день вмивалися з метою очищення від усього лихого.
Також цією водою заведено окроплювати кути будинку аби позбутися від пристріту. Кажуть, що свячена вода допомагає вилікувати хвороби. Привітайте своїх близьких та друзів з Медовим Спасом святковими картинками.
Картинки з Медовим Спасом
Картинки з Медовим Спасом
Картинки-привітання зі святом
Яскраві картинки зі Спасом
Картинки-привітання з Маковієм
Медовий Спас 2020
Картинки з Маковієм
Картинки-привітання зі святом
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