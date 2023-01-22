Китайський Новий рік: чудові картинки-привітання зі східним святом

У неділю, 22 січня, у Китаї та світі відзначається Китайський Новий рік – східне свято, яке символізує перехід природи до весни. На честь свята 24 Канал зібрав позитивні та красиві картинки для привітання.

Яскраве та самобутнє свято Китайського Нового року починається 22 січня та відзначатиметься аж до 27 січня. За Східним календарем цей рік – Чорного Водяного Кролика.

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Картинки-привітання з Китайським Новим роком

Привітання з Китайським Новим роком 2023 / Фото з відкритих джерел

Привітання з Китайським Новим роком 2023 / Фото з відкритих джерел

Привітання з Китайським Новим роком 2023 / Фото з відкритих джерел

Привітання з Китайським Новим роком 2023 / Фото з відкритих джерел

Привітання з Китайським Новим роком 2023 / Фото з відкритих джерел