Вітаємо з Геловіном-2021: страшенно веселі картинки-привітання

31 жовтня 2021 , 07:02
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Джерело:

24 канал

Щороку у ніч з 31 жовтня на 1 листопада світ відзначає Геловін. Колись вірили, що в цей час відбуваються страхітливі речі, адже уся нечиста сила стає вільною і виходить на землю. Для того, щоб вберегтися і відлякати злих духів люди вдягались у моторошні образи й ставили біля осель гарбузи з вирізаними пиками.

По-іншому Геловін називали Відьомською ніччю, а з'явилося свято ще за часів язичництва. Якщо ви святкуєте Геловін, то неодмінно привітайте усіх рідних картинками-привітаннями!

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Картинки-привітання з Геловіном-2021


Картинки на Геловін 2021


Привітання з Геловіном 2021


Геловін 2021: картинки привітання


Вітаю з Геловіном 2021!


Листівки з Геловіном 2021


Привітання з Геловіном 2021 у листівках


Приколи на Геловін 2021


Геловін 2021: картинки-приколи