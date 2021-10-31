Вітаємо з Геловіном-2021: страшенно веселі картинки-привітання
Джерело:24 канал
Щороку у ніч з 31 жовтня на 1 листопада світ відзначає Геловін. Колись вірили, що в цей час відбуваються страхітливі речі, адже уся нечиста сила стає вільною і виходить на землю. Для того, щоб вберегтися і відлякати злих духів люди вдягались у моторошні образи й ставили біля осель гарбузи з вирізаними пиками.
По-іншому Геловін називали Відьомською ніччю, а з'явилося свято ще за часів язичництва. Якщо ви святкуєте Геловін, то неодмінно привітайте усіх рідних картинками-привітаннями!
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Картинки-привітання з Геловіном-2021
Картинки на Геловін 2021
Привітання з Геловіном 2021
Геловін 2021: картинки привітання
Вітаю з Геловіном 2021!
Листівки з Геловіном 2021
Привітання з Геловіном 2021 у листівках
Приколи на Геловін 2021
Геловін 2021: картинки-приколи