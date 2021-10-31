Щороку у ніч з 31 жовтня на 1 листопада світ відзначає Геловін. Колись вірили, що в цей час відбуваються страхітливі речі, адже уся нечиста сила стає вільною і виходить на землю. Для того, щоб вберегтися і відлякати злих духів люди вдягались у моторошні образи й ставили біля осель гарбузи з вирізаними пиками.