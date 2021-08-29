З Горіховим Спасом-2021: картинки-привітання з релігійним святом

29 серпня 2021 , 06:53
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Джерело:

24 канал

У серпні християни завжди святкують три Спаси – Медовий, Яблучний та Горіховий, який завершує цикл цих свят. Останній Спас по-іншому ще називають Нерукотворним і Полотняним через нерукотворну ікону Ісуса Христа, яку вшановують у цей день.

Журналісти Lifestyle 24 радісно вітають усіх вірян зі святом Горіхового Спаса! Нехай у ваших оселях завжди буде достаток, в душі – спокій, а в думках – щастя!

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Горіховий Спас-2021: теплі картинки-привітаннязі святом

Горіховий Спас-2021: картинки-привітання


Картинки з Горіховим Спасом 2021


Вітаю з Полотняним Спасом 2021


Привітання з Горіховим Спасом 2021


З Полотняним Спасом 2021: картинки


З Горіховим Спасом: листівки


Вітаю з Горіховим Спасом 2021


Горіховий Спас-2021: привітання у листівках


Красиві привітання з Горіховим Спасом 2021


Прикольні привітання з Горіховим Спасом-2021

Автор: Андріана Будиш