З Горіховим Спасом-2021: картинки-привітання з релігійним святом

06:53

У серпні християни завжди святкують три Спаси – Медовий, Яблучний та Горіховий, який завершує цикл цих свят. Останній Спас по-іншому ще називають Нерукотворним і Полотняним через нерукотворну ікону Ісуса Христа, яку вшановують у цей день.