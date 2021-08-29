В августе христиане всегда празднуют три Спаса – Медовый, Яблочный и Ореховый, который завершает цикл этих праздников. Последний Спас по-другому еще называют Нерукотворным и Полотняным из-за нерукотворной иконы Иисуса Христа, которую чтят в этот день.