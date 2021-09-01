Святкові картинки-привітання з Днем знань-2021

1 вересня 2021 , 07:00
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Джерело:

24 канал

Початок осені завжди збирає навколо себе святкову атмосферу, адже 1 вересня в Україні відзначають День знань! Щороку цього дня усією країною лунає звук першого дзвоника, який скликає усіх школярів і студентів повертатись за парти й здобувати такі важливі знання.

Редакція Lifestyle 24 тепло вітає усіх освітян, школярів та студентів з початком нового навчального року! Бажаємо вам, аби знання давались легко й весь навчальний процес проходив із радістю та задоволенням!

До слова Освіта під час карантину: як навчатимуться школярі та студенти з 1 вересня

Картинки-привітання з Днем знань-2021


З Днем знань 2021: картинки-привітання


День знань 2021: картинки-привітання


Картинки з Днем знань 2021​


Привітання з Днем знань 2021


Картинки з 1 вересня


Вітаю з Днем знань-2021!


Листівки з 1 вересня


День знань 2021: привітання у листівках​


З 1 вересня!

Автор: Андріана Будиш