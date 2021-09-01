Редакція Lifestyle 24 тепло вітає усіх освітян, школярів та студентів з початком нового навчального року! Бажаємо вам, аби знання давались легко й весь навчальний процес проходив із радістю та задоволенням!
До слова Освіта під час карантину: як навчатимуться школярі та студенти з 1 вересня
Картинки-привітання з Днем знань-2021
З Днем знань 2021: картинки-привітання
День знань 2021: картинки-привітання
Картинки з Днем знань 2021
Привітання з Днем знань 2021
Картинки з 1 вересня
Вітаю з Днем знань-2021!
Листівки з 1 вересня
День знань 2021: привітання у листівках
З 1 вересня!