Редакція Lifestyle 24 тепло вітає усіх освітян, школярів та студентів з початком нового навчального року! Бажаємо вам, аби знання давались легко й весь навчальний процес проходив із радістю та задоволенням!

До слова Освіта під час карантину: як навчатимуться школярі та студенти з 1 вересня

Картинки-привітання з Днем знань-2021



З Днем знань 2021: картинки-привітання



День знань 2021: картинки-привітання



Картинки з Днем знань 2021​



Привітання з Днем знань 2021



Картинки з 1 вересня



Вітаю з Днем знань-2021!



Листівки з 1 вересня



День знань 2021: привітання у листівках​