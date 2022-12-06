День Збройних Сил України: історія свята, красиві картинки-привітання для захисників

6 грудня в Україні відзначають важливе свято – День Збройних Сил України. Це свято мужніх і сильних духом людей, які боронять нашу країну від ворога. Привітайте їх сьогодні із професійним святом і висловіть свою вдячність.

До російсько-української війни в цей день відбувались різні урочисті події, церемонії вручення державних нагород, а також церемонія покладання квітів до могили невідомого солдата, пише 24 канал.

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Історія Дня Збройних Сил України

Професійне свято всіх українських військовослужбовців було встановлено постановою ВРУ 1993 року. Символічно, що його відзначають 6 грудня, адже саме цього дня у 1991 році був прийнятий закон України "Про Збройні сили України". Також ця дата символічно збігається з початком Першого зимового походу армії УНР, який став славетною сторінкою в українській армії.

До складу Збройних сил України входять:

Сухопутні війська;

Протиповітряні війська;

Військово-морські сили;;

Регулярна і контрактна армія;

Прикордонники;

Внутрішні війська;

Служба надзвичайних ситуацій.

У 2016 році були додані – Сили спеціальних підрозділів.

Збройні сили України – це один з важливих та основоположних елементів стабільного і впевненого розвитку Української держави й гарантія її державного суверенітету. Тому 6 грудня ми вшановуємо всіх, хто має почесне звання військовослужбовця. Вони обрали для себе нелегкий шлях – захищати Україну, її незалежність та суверенітет. Наші захисники жертвують усім, і навіть своїм життям.

Картинки-привітання з Днем Збройних Сил України

День Збройних Сил України – картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Днем Збройних Сил України / Фото з відкритих джерел

День Збройних Сил України 2022 – картинки / Фото "Світ.ua"

Привітання у картинках з Днем Збройних Сил України / Фото "Волинська обласна державна адміністрація"

День Збройних Сил України 2022 – гарні картинки / Фото "Радіо MAXIMUM"

Чудові листівки для захисників із Днем Збройних Сил України / Фото "Конотоп.City"

Привітання з Днем Збройних Сил України – гарні картинки / Фото з відкритих джерел

День Збройних Сил України – картинки / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Днем Збройних Сил України 2022 / Фото з відкритих джерел