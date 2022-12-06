До русско-украинской войны в этот день происходили разные торжественные события, церемонии вручения государственных наград, а также церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата, пишет 24 канал.
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История Дня Вооруженных Сил Украины
Профессиональный праздник всех украинских военнослужащих был установлен постановлением ВРУ в 1993 году. Символично, что отмечают 6 декабря, ведь именно в этот день в 1991 году был принят закон Украины "О Вооруженных силах Украины". Эта дата символически совпадает с началом Первого зимнего похода армии УНР, который стал знаменитой страницей в украинской армии.
В состав Вооруженных сил Украины входят:
- Сухопутные войска;
- Противовоздушные войска;
- Военно-морские силы;;
- регулярная и контрактная армия;
- Пограничники;
- Внутренние войска;
- Служба чрезвычайных ситуаций.
- В 2016 году были добавлены Силы специальных подразделений.
Вооруженные силы Украины – один из важных и основополагающих элементов стабильного и уверенного развития Украинского государства и гарантия его государственного суверенитета. Поэтому 6 декабря мы чествуем всех, кто имеет почетное звание военнослужащего. Они выбрали для себя нелегкий путь – защищать Украину, ее независимость и суверенитет. Наши защитники жертвуют всей, и даже своей жизнью.
Картинки-поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины
День Вооруженных Сил Украины – картинки-поздравления / Фото из открытых источников
Картинки-поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины / Фото из открытых источников
День Вооруженных Сил Украины 2022 – картинки / Фото "Світ.ua"
Поздравления в картинках с Днем Вооруженных Сил Украины / Фото "Волынская областная государственная администрация"
День Вооруженных Сил Украины 2022 – хорошие картинки / Фото "Радио MAXIMUM"
Отличные открытки для защитников с Днем Вооруженных Сил Украины / Фото "Конотоп.City"
Поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины – красивые картинки / Фото из открытых источников
День Вооруженных Сил Украины – картинки / Фото из открытых источников
Картинки-поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины 2022 / Фото из открытых источников