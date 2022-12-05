Міжнародний день волонтера 2022: історія важливого свята, гарні картинки-привітання

5 грудня в Україні та світі відзначають Міжнародний день волонтера. Цей день присвячений людям, які добровільно та безкорисливо допомагають тим, кому необхідна допомога. Сьогодні українські волонтери – це важлива частинка нашого народу, яка наближує нашу спільну перемогу.

Волонтерство – це хороша можливість стати кращим, роблячи добро іншим. Воно закладене в генетичному коді та в культурі українців. Ця спорідненість та взаємодопомога є по-особливому відчутними у важкі періоди для України, це можна помітити й зараз у час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Тож з нагоди свята ми зробили для вас добірку картинок для близьких та друзів, щоб ви могли привітати тих, хто став у лави волонтерів, пише 24 канал.

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Історія Міжнародного дня волонтерів

Офіційна назва Дня волонтера – Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку. Свято було засновано за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН у 1985 році з метою підвищення поінформованості про важливий внесок волонтерів у суспільстві. Також заохочувати якомога більше людей долучатися до руху волонтерів.

У всесвітній декларації Добровольців зазначено, що волонтери мають право присвячувати свій час, талант й енергію колективним та індивідуальним акціям, не очікуючи ніякої винагороди. Тобто волонтери – це люди, які свій вільний час витрачають на користь та покращення світу.

В Україні волонтерський рух розпочався у 90-х роках 20 століття, а на рівні держави офіційно був визнаним 10 грудня 10 грудня 2003 року постановою Кабінету Міністрів.

Картинки-привітання з Міжнародним днем волонтера

Міжнародний день волонтера – картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

День волонтера 2022 – чудові листівки / Фото "Факти"

Привітання з Міжнародним днем волонтера – картинки / Фото "АрміяInform"

День волонтера 2022 – картинки-привітання зі святом / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Міжнародним днем волонтера / Фото "Всеосвіта"

Міжнародний день волонтера – привітання зі святом / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Міжнародним днем волонтера / Фото "Факти"

День волонтера – картинки / Фото European University Sports Association