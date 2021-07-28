Картинки-привітання з днем Ангела Володимира 2021
Джерело:24 канал
Володимир святкує свій день Ангела декілька разів у році. Однак, для хлопців і чоловіків, які носять це ім'я є й особлива дата – 28 липня, день, коли вшановують славетного князя Київської Русі – Володимира Великого.
За своїм характером Володя чуйний й дуже добрий. Він завжди допоможе близьким у складних ситуаціях й поділиться порадою. Володимир може з легкістю розсмішити будь-кого і його завжди поважають у компанії.
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