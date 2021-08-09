Зі святом: картинки-привітання з Днем працівника ветеринарної медицини

Працівники ветеринарної медицини святкують професійне свято 9 серпня. День ветеринара заснували й закріпили в українському законодавстві у 2001 році. Привітайте рідних, друзів і знайомих, які працюють у сфері ветеринарної медицини щирими й красивими картинками-привітаннями.

Журналісти Lifestyle 24 сердечно вітають усіх українців, які є працівниками ветеринарної медицини! Бажаємо вам багато здоров'я, вдачі, щастя і нескінченної любові до своєї справи!

До слова Вихідні у серпні 2021: як українці будуть відпочивати на День Незалежності України

Картинки-привітання з Днем працівників ветеринарної медицини 2021



День працівника ветеринарної медицини 2021: картинки-привітання



Привітання з Днем працівника ветеринарної медицини 2021​



День ветеринара 2021: картинки і привітання



Вітаю з Днем працівника ветеринарної медицини 2021!



День ветеринара 2021: листівки і привітання зі святом