Зі святом: картинки-привітання з Днем працівника ветеринарної медицини

9 серпня 2021 , 07:20
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Джерело:

24 канал

Працівники ветеринарної медицини святкують професійне свято 9 серпня. День ветеринара заснували й закріпили в українському законодавстві у 2001 році. Привітайте рідних, друзів і знайомих, які працюють у сфері ветеринарної медицини щирими й красивими картинками-привітаннями.

Журналісти Lifestyle 24 сердечно вітають усіх українців, які є працівниками ветеринарної медицини! Бажаємо вам багато здоров'я, вдачі, щастя і нескінченної любові до своєї справи!

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Картинки-привітання з Днем працівників ветеринарної медицини 2021


День працівника ветеринарної медицини 2021: картинки-привітання


Привітання з Днем працівника ветеринарної медицини 2021​


День ветеринара 2021: картинки і привітання


Вітаю з Днем працівника ветеринарної медицини 2021!


День ветеринара 2021: листівки і привітання зі святом

Автор: Андріана Будиш