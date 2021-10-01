Бажаємо щастя і наснаги: картинки-привітання з Днем вчителя-2021

1 жовтня 2021 , 06:58
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Джерело:

24 канал

Щороку у першу неділю жовтня усі працівники освіти відзначають професійне свято. У 2021 році свій особливий день вчителі відзначатимуть 3 жовтня.

Професія вчителя є однією із найдавніших у світі. Люди, які працюють за цим фахом мають величезне значення у суспільстві, адже виховують і навчають майбутні покоління. Така робота вимагає терпеливості, наполегливості й віри у свою справу, адже вчителі, як ніхто інший щодня стикаються зі стресом й вигоранням. 

До слова З днем вчителя: щирі привітання зі святом у прозі та віршах

Редакція Lifestyle 24 врочисто вітає усіх працівників освіти з їхнім Днем! Зичимо вам міцного здоров'я, мотивації, плідної праці і багато-багато щастя!

Красиві картинки-привітання з Днем вчителя-2021


День вчителя 2021: картинки-привітання


Привітання з Днем вчителя 2021​


З Днем вчителя 2021: листівки


Вітаю з Днем вчителя!


З Днем вчителя


Картинки з Днем вчителя 2021


День вчителя у 2021 році святкують 3 жовтня


Вітання з Днем вчителя 2021


Красиві листівки привітання з Днем вчителя 2021​


День працівника освіти 2021: картинки-привітання

Автор: Андріана Будиш